Sportclub Heerenveen betaalt in de toekomst een lagere huurprijs voor het gebruik van het stadion en andere ruimten in Sportstad Heerenveen. Dit is de uitkomst van een overeenstemming tussen de voetbalclub, Sportstad Heerenveen en de gemeente Heerenveen over de herstructurering van Sportstad.

De Friesland Zorgverzekeraar was ook bij de gesprekken aanwezig en heeft zich teruggetrokken als aandeelhouder van Sportstad Heerenveen. Zij vinden dat hun doelen bereikt zijn.