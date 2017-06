Actiecommité Tsjin Gas gaat volgende week naar Den Haag

Het actiecomité Tsjin Gas gaat dinsdag met duizend handtekeningen naar Den Haag om te protesteren tegen proefboringen in Nij Beets van gasbedrijf Vermilion. Het comité maakt zich zorgen over de nadelige effecten van gaswinning op natuur en milieu. De proefboringen moeten plaatsvinden op een stuk land in natuurgebied De Ripen. Het is net voor een deel opnieuw ingericht als compensatie voor het openen van het Polderhoofdkanaal.

Gemeenteraad en provincie: tegen

De gemeenteraad van Opsterland is tegen boringen in het gebied en ook de provincie ziet het niet zitten. Zij kunnen het Vermilion erg moeilijk maken. Maar het ministerie van Economische Zaken beslist. Het actiecommité is er niet gerust op dat de boringen er niet komen.

De boer van het land waar de boring plaats zal vinden, vindt dat Vermilion de ruimte moet krijgen. Volgens hem zijn er veel meer mensen in Nij Beets die dat vinden. Zo lang er nog niet genoeg alternatieven zijn, blijft gas nodig zegt hij.