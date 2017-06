Commandant Denny Traas neemt afscheid van vliegbasis

De vliegbasis Leeuwarden moet op zoek naar een nieuwe commandant. De zittende man, Denny Traas, neemt komend weekend afscheid. Hij is gevraagd om de leiding over te nemen op de Defensie Materieel Organisatie. Traas heeft maar kort in Leeuwarden gezeten. Hij kwam in augustus 2015 en kreeg toen de taak de basis klaar te maken voor de komst van de nieuwe F-35 en ook de onbemande toestellen.

Traas heeft zich ook ingezet voor het opknappen van de F-16's. Door alle missies in onder andere het Midden Oosten was er veel achterstallig onderhoud. De training van de piloten heeft ook prioriteit gekregen. Zo is er de afgelopen tijd meer getraind op luchtgevechtsmissies. Dat heeft te maken met de toegenomen dreiging van landen als Rusland. Wie Traas zal opvolgen, is nog niet bekend.