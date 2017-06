‘The show is over’ voor het muzikale duo 'Ben & Ruurd'. Met pijn in het hart laten ze op Facebook weten dat ze per 1 januari definitief de microfoon in de kast leggen. De redenen zijn van persoonlijke aard, maar wat dat precies is, maken ze niet bekend. Uiteraard houden ze niet op zonder afscheid. Zondag 27 augustus is er een laatste concert in Den oever, samen met de liveband.