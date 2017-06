Noordelijke provincies organiseren in november klimaattop

Fryslân, Drenthe en Groningen organiseren in november een noordelijke klimaattop. Dit is een vervolg op de nationale klimaattop die vorig jaar gehouden is. Bij het evenement kunnen alle partijen die zich bezighouden met de vermindering van de CO2-uitstoot en het klimaat, zich laten zien. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de klimaatafspraken van Parijs om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden tussen bedrijven, overheden en andere organisaties.

Ondertekenen

Deze afspraken worden op de top direct ondertekend en na een halfjaar volgt een terugkoppeling naar de projectteams van de drie provincies. Op de noordelijke klimaattop worden ook innovaties getoond. Thema's zijn: duurzaam produceren, energiebesparing in de industrie, slim besparen in de bebouwde omgeving, balanceren en relevante thema's, zoals landbouw en verkeer en vervoer.

Bedrijven kunnen zo aandacht krijgen voor de innovaties en tegelijkertijd inspiratie opdoen voor de uitdagingen van de toekomst.