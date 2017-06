Trio aangehouden voor witwassen en hennephandel

Twee mannen van 28 en 27 jaar uit Drachten en een vrouw van 31 uit Appelscha zijn aangehouden op verdenking van witwassen, het faciliteren van hennepteelt en illegale handel in hennep. In twee woningen en een bedrijfspand heeft de politie 80.000 euro in beslag genomen en er is beslag gelegd op verschillende bankrekeningen.

Door een eerdere aanhouding van een 28-jarige man uit Drachten die ook hoofdverdacht is, heeft de politie het onderzoek gestart. De man werd eind 2016 bij een verkeerscontrole staande gehouden. Toen werd één kilo hennep en 1800 euro gevonden. De Drachtster wordt verdacht van het verkopen van hennep en het mogelijk maken van illegale hempteelt. Op de woningen van de verdachten is beslag gelegd.

De politie doet nog verder onderzoek. De verdachten zijn wel vrij, maar blijven verdacht en zijn in afwachting van eventuele vervolging door het Openbaar Ministerie.