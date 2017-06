De autocross in Kollum gaat komende zaterdag niet door. Er ligt te veel water op de baan. Dat komt door de wolkbreuk van woensdagmiddag. Ook voor de komende dagen wordt nog regenwater verwacht. De organisatie is bang dat het dan een grote glijpartij wordt. Bovendien zal de baan volledig kapot worden gereden.

De beslissing nemen was wel lastig, vooral omdat het om een NK gaat. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Nac-autocross laat weten dat de wedstrijd van zondag in Blauwhuis wel doorgaat.