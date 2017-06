Een deel van de wijk Zuidlanden in Leeuwarden heeft op dit moment geen stroom. Netwerkbeheerder Liander meldt dat op Twitter. Volgens Liander is de storing veroorzaakt door een kabelbreuk in de straat It Bûthús. De Lidl in Techum is vanwege de storing gesloten. Liander verwacht dat de storing rond 16.45 uur verholpen zal zijn.