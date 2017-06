Werkstraf geëist tegen Grouster (23) voor bezit kinderporno

Tegen een 23-jarige inwoner van Grou is donderdag een werkstraf van 200 uren en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist. De Grouster had heel veel kinderporno op zijn computer staan, in totaal 70.000 foto's en 697 films. De man heet autisme en een lage ontwikkelingsleeftijd. Met het oog daarop heeft de officier van justitie het jeugdstrafrecht toegepast.

Volgens de Grouster was de kinderporno voor hem een manier om in contact te komen met andere mensen. Door zijn autisme vindt hij het moeilijk om op normale wijze contacten te leggen. Via uitwisselingsprogramma's op internet downloade hij de filmpjes en foto's. Tot de politie er achter kwam en hem in 2015 aanhield. Na zijn aanhouding heeft hij meteen hulp gezocht. Hij is in behandeling bij een psycholoog en zit in een project voor begeleid wonen in Leeuwarden.

De rechtbank van Leeuwarden doet op 13 juli uitspraak.