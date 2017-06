Politie vindt gasdrukwapen bij 'onwel geworden' Leeuwarder

De politie van Leeuwarden heeft woensdagmiddag bij een aanhouding in de Egelantierstraat een gasdrukwapen gevonden. De politie kwam daar na een melding dat er een een man onwel was geworden. Het ging om een 25-jarige man, die onder invloed was. Bij het onderzoek naar zijn identiteit vond de politie het gasdrukwapen. De Leeuwarder is aangehouden en moet zich in september voor de rechter verantwoorden voor het in bezit hebben van het wapen.