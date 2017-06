Meerderheid in raad wil een beweegbare Prins Hendrikbrug

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Leeuwarden zetten zich in voor een beweegbare Prins Hendrikbrug. Volgens de partijen zorgt dat voor een betere stadsentree, is het een impuls voor de historische museumhaven en nodig om een oostelijke doorvaarroute door het stadscentrum te maken. Dat zou moeten leiden tot meer watersporttoeristen die naar de stad komen en daarmee ook meer bestedingen en uiteindelijk tot meer werkgelegenheid.

Horecaondernemers in de binnenstad zijn volgens de partijen ook voorstander van een beweegbare brug, omdat die meer commerciële kansen geeft.

De partijen D66, PAL/Grien Links, Feriene Lofts, FNP en List Pier Talma willen het onderwerp op 3 juli in de raadsvergadering aan de orde stellen.