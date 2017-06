Brand in flatwoning in Drachten

In een flatwoning aan het Schuttersveld in Drachten is donderdagmorgen brand uitgebroken. In eerste instantie werd er groot opgeschaald en rukten meerdere eenheden van de politie, brandweer en ambulances uit. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit voorzorg werd het flatgebouw ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.