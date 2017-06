Rabobank Wolvega ontruimd vanwege gaslucht

De medewerkers van de Rabobank in Wolvega moesten donderdagmorgen het gebouw uit vanwege een gaslucht. De brandweer werd ingeschakeld en ook die constateerde de gaslucht. Metingen toonden echter niets aan. Een medewerker van de gemeente kwam vervolgens met sterkere meetapparatuur en toen bleek dat er wel ergens gas lekte. De hoofdkraan werd dichtgedraaid en na ruim een uur kon het personeel weer naar binnen. Het is nog niet duidelijk waar het gaslek zit. Er is een monteur ingeschakeld.