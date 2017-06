Harmen Kuperus wordt keeperstrainer in België. De oud-keeper en oud-keeperstrainer van Heerenveen zal aan de slag bij Oud-Heverlee Leuven. Die ploeg komt uit in de Eerste Klasse B, zeg maar het tweede niveau in België. De Nederlander Dennis van Wijk is daar nu trainer.

Kuperus was eerder naast keeperstrainer bij Heerenveen ook werkzaam voor Go Ahead Eagles. Zijn contract bij Heerenveen werd vorig jaar niet verlengd.