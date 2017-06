Garantiefonds voor duurzame initiatieven op het platteland

De provincie roept een garantiefonds in het leven, zodat lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid door kunnen gaan. Een motie van PvdA, SP, CDA, FNP en D66 kreeg woensdag in Provinciale Staten een meerderheid. Nu is het nog vaak zo dat duurzame initiatieven, zoals energiecoöperatie, in dorpen op niets uit lopen, omdat de financiering bij banken mislukt. En als het wel lukt, zijn de rentelasten niet of nauwelijks op te brengen. Daarom gaat de provincie nu met onder meer 'Doarpswurk' onderzoek doen naar hoe het garantiefonds eruit moet komen te zien.

Het garantiefonds kan waarschijnlijk in 2018 al in werking treden. Provinciale Staten heeft nog twintig miljoen euro beschikbaar voor komend jaar. Woensdag praatten de Staten over waar dat geld aan besteed moet worden.