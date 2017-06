UPDATE: Straten in Fryslân blank door zware regenbuien

Zware buien zorgen woensdagmiddag voor veel wateroverlast op sommige plaatsen in Fryslân. In bijvoorbeeld Drachten, Woudsend, Wolvega, Opeinde, Heeg, Sumar en Burgum regent hem enorm. Op sommige plaatsen staat meer dan dertig centimeter water. De brandweer is aanwezig op de meeste plekken waar waterlast is en zet pompen in.

Woudsend

Remco de Jong, inwoner van Woudsend, zat aan een bakje koffie toen hij van zijn zoon hoorde dat de wc niet meer door wilde spoelen. "De jeugd is nu buiten en staat tot aan de knieën toe in het water. Het water moet niet hoger komen, want dan stroomt het bij veel huizen de woonkamer in." Op volgelopen kelders na is er nog geen schade te melden. "De straat heeft hier wel eerder blank gestaan, maar zoveel water als wat er nu gevallen is, hadden we niet verwacht. De jeugd vind het schitterend. En de tuin is nu ook zo droog niet meer."

De Lawei

Stef Avezaat, directeur van schouwburg De Lawei in Drachten, is met zijn personeel aan het dweilen. "De riolering loopt over en het water komt in foyer en grote zaal. Het is vrij dramatisch. We waren toevallig met het hele personeel bij elkaar om het seizoen af te sluiten en toen kwam de wolkbreuk. Met z'n tachtigen stonden we in ons Café Hopper toen die blank kwam te staan. Dus de mouwen opstropen, dweilen en met de waterstofzuiger aan de slag. Het water staat in de trapgangen, het is pittig."

De brandweer van Balk, Woudsend, Drachten en Beesterzwaag zijn uitgerukt om het water weg te pompen.