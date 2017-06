Vader over Sander Arends op Wimbledon: "Droom die uitkomt"

"Het is een droom die uitkomt," zegt Frans Arends. Hij is de vader van Sander, die woensdag op Wimbledon in het dubbeltoernooi moet tennissen. "Het is het mekka van de tennis."

Zelfvertrouwen

Frans is zelf niet in London. "Je kunt niet overal bij zijn, maar mocht hij deze wedstrijd winnen, dan reizen we af." De kans om te winnen is vijftig procent. "Dat hangt van kleine momenten af, of je kop goed staat, of je lekker in je vel zit, hoe groot jouw zelfvertrouwen is en je moet wat geluk hebben." Sander heeft een halfjaar aan de kant gezeten na een knieblessure, maar bij twee toernooien in Frankrijk haalde hij twee halve finales. "Op Wimbledon had hij de zwaarste tegenpartij geloot, maar daar wonnen ze van. Dus zelfvertrouwen heeft hij wel." Sander is een topsporter in hart en nieren. "Hij is goed bestand tegen zenuwen, hij is in al die jaren als topsporter gevormd." De wedstrijd is te volgen op een website die de scores bijhoudt. "Ik kijk daar niet naar, ik kan er niet tegen. Mijn vrouw kijkt wel."

Kinderwagen

Sander is zo'n beetje in de kinderwagen al met tennis in aanraking gekomen. Zijn ouders tennissen beide en vader Frans heeft een tennisschool in Leeuwarden. "Op vierjarige leeftijd had hij zijn eerste racket al in handen. Zijn talent was direct al te zien." Zijn ouders hebben hem niet gestimuleerd in tennis verder te gaan, "we moesten hem eerder afremmen. Sport staat bij hem op nummer een en op nummerlaatst. Met Sinterklaas wilde hij maar een cadeau, schuimrubberen ballen om mee te voetballen in de kamer."