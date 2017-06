De fierljeppers komen woensdagavond niet in actie in Burgum. De fierljepwedstrijd gaat vanwege het slechte weer niet door. Er is al wel een nieuwe datum gepland: donderdagavond om zeven uur wordt de wedstrijd ingehaald.

Vorige week werd het fierljeppen in Buitenpost ook al uitgesteld vanwege de regen, die wedstrijd wordt over anderhalve week gespeeld.