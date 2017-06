VIDEO: Tjerkwerder woont al 66 jaar in Canada

In Canada vieren ze dit jaar het 150-jarig bestaan van het land. In 1867 werden de twee Canadese delen samengebracht tot één land. De Canadese televisie besteedt daar dit jaar veel aandacht aan, en interviewt mensen die Canada als hun ware thuis beschouwen. Een van hen is George Zwaagstra uit Tjerkwerd. Hij kwam in 1951 aan in Canada, nadat zijn broer hem vertelde over een land dat overloopt van de melk en de honing. Hij trouwde, kreeg kinderen en geeft nu rondleidingen in het emigratiemuseum Pier 21. Op die plaats kwamen duizenden Friezen zoals Zwaagstra het land in.