Rechter: aanpak N359 mag gegund worden aan aannemer

De aanpak van de N359 door Lemmer mag gegund worden aan aannemer Van Gelder. De rechter heeft dat woensdag besloten. Aannemer BAM spande een kort geding aan tegen de gunning. De provincie had de inschrijving van BAM ongeldig verklaard. De rechter oordeelde woensdag dat dat terecht was. De provincie kan nu definitief in zee met Van Gelder. De werkzaamheden zullen nu na de zomervakantie van start gaan.

Voor een betere doorstroming wordt de weg plaatselijk breder gemaakt en worden kruispunten vergroot. Ook worden er geluidswerende maatregelen genomen en fietspaden verbeterd.