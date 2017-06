Moaiste fan Fryslân: nog paar dagen stemmen

Bij de verkiezing van 'It moaiste fan Fryslân' zijn nieuwe koplopers. Stond eerder scheepswerf De Hoop in Workum bij de categorie werk aan kop, nu is dat Apotheek Centraal in Leeuwarden. En in de categorie iconen was eerder het Woudagemaal in Lemmer favoriet, maar het gemaal is nu ingehaald door de waterpoort in Sneek.

In de andere categorieën staan de Noorderhaven van Harlingen, Park Vijversburg in Tytsjerk en het Eise Eisinga Planetarium bovenaan.

In één week tijd zijn er meer dan 11.000 stemmen bijgekomen. Stemmen kan nog tot 1 juli 2017.