Vijf tentoonstellingen over kunst in de openbare ruimte

Vijf Friese musea werken samen om de naoorlogse buitenkunst – een rijk maar bedreigd erfgoed – in de spotlights te zetten. In de vijf tentoonstellingen schetsen zij de ontplooiing van Jaan van der Meij, beeldend kunstenaar, die na de oorlog in opdracht werk voor de openbare ruimte maakte. De tentoonstellingen zijn in Museum Opsterland in Gorredijk, Museum Sorgdrager op Hollum (Ameland), Museum Dr8888, Museum Heerenveen en Tresoar in Leeuwarden. In Tresoar is op 1 juli de officiële aftrap van de tentoonstellingen met een presentatie van het boek en de première van een film.

Kunst met een Opdracht

De tentoonstellingen zijn onderdeel van een groter project: 'Kunst met een Opdracht - kunst en gemeenschap'. In de openbare ruimte in Nederland staan veel naoorlogse kunstwerken. Het project onderzoekt wat die kunstwerken ons tegenwoordig nog te zeggen hebben. De tentoonstellingen zijn van 2 juli tot en met 9 september te zien.

Jaap van der Meij

Het oeuvre van Jaap van der Meij (1923-1999) is het uitgangspunt van het project. Hij maakte in de jaren 1960 en 1970 vooral in Noord-Nederland monumentale betonnen beelden, volgens een uniek productieproces. Hij werkte voornamelijk in opdracht, maar wist toch een absoluut eigen stijl vast te houden, met een Kobra-achtige vormtaal, oersymbolen en een brute zeggenskracht. Hij noemde het zelf ‘Overlevingskunst’.

Film

De film ‘Overlevingskunst’ belicht de omgang met kunst in de openbare ruimte en gaat nader in op de vraag van wie die buitenkunstcollectie eigenlijk is. De film laat aan de hand van het werk van Jaap van der Meij en andere kunstenaars zien welke dillema’s er zijn, ook als het gaat om het behoud en beheer van die collectie. In de film zijn bijzondere archiefbeelden van Jaap van der Meij opgenomen. De film is bij alle tentoonstellingen te zien en wordt door Omrop Fryslân en landelijk (FryslânDok) uitgezonden. Wanneer is nog niet bekend.

Boek

‘Jaap van der Meij, monumentaal kunstenaar uit de Wederopbouw’ is de ondertitel van het boek dat verschijnt. Bij het werk van elke monumentale kunstenaar uit de Wederopbouw komen vaak vragen boven als: Zegt dit kunstwerk ons nog wat? Wat was ooit de opdracht, welk verhaal wilde het vertellen, en lukt dat nog altijd? In vele gevallen is het zelfs de naam van de kunstenaar die vergeten raakt. Drie verdiepende essays gaan in op de vraag wat die concrete voorbeelden betekenen voor het vergroten van de betrokkenheid van het publiek in het algemeen.

App

Met de tour ‘Kunst met een opdracht’ is het werk in de openbare ruimte van Van der Meij en van veel andere kunstenaars in Noord-Nederland te ontdekken. De tour is gratis te vinden op Izitravel.nl en op de projectsite van Tresoar. De tour bevat 23 kunstwerken van Jaap van der Meij met audiofragmenten waar over het maken van dat kunstwerk verteld wordt.