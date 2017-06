Staten geven kwart miljoen voor groot standbeeld Fries paard

De Friese Staten stellen een kwart miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een 25 meter hoog standbeeld van een Fries paard. Een initiatief van de VVD kan op een meerderheid rekenen. Met de provinciale bijdrage zijn de initiatiefnemers er nog niet. Er is nog een gat van twee miljoen euro. Dat moet worden opgehaald worden door giften, sponsoring van bedrijven, fondsen en crowdfunding.

Volgens fractievoorzitter Avine Fokkens van de VVD moet het beeld op een prominente plek komen. "Zo'n beeld geeft duidelijk aan waar Fryslân voor staat. Het zegt iets over het paard dat bekend staat om zijn karakter. Het zegt ook iets over de Friese inwoners." Het oarspronkelijke plan was het beeld volgend jaar te plaatsen in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad. De kans dat dat nog lukt is klein, denkt Fokkens. Over de plek wil ze zich niet uitlaten. "Een prominente plek want het moet direct het signaal geven dat je welkom bent."