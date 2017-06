'Koningin van het water' bij Scheepvaartmuseum in Sneek

In het Fries Scheepvaart Museum is een tentoonstellling over 100 jaar Regenboog-klasse te zien. De Regenboog is de oudste eenheidsklasse van Nederland. Vaak gaat een schip generaties lang mee. Op de expositie zijn modellen, zeilprijzen en foto’s van de geschiedenis van de schepen, de eigenaren en hun sportieve prestaties te zien. Bijzondere aandacht is er voor de legendarische strijd tussen de teams van Holland en Fryslân.

De Regenboog is een dure boot. In 1917, toen het schip werd gemaakt, waren hout en doek moeilijk te krijgen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Het bouwen was ook kostbaar, want elke spant moest met de hand worden gebogen. In datzelfde jaar gingen achttien exemplaren van deze nieuwe klasse te water. Ook een eeuw later is de klasse nog actief met een intensieve competitie. Het is bovendien al jaren het hoofdnummer bij de Sneekweek.

De tentoonstelling duurt tot en met 17 september.