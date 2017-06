Probleem van te volle bus bij Garyp nog niet opgelost

De problemen met de te volle bussen bij de halte Garyp aan de Wâldwei zijn nog niet opgelost. CDA en PvdA stelden daar woensdag vragen over bij de vergadering fan Provinciale Staten. In maart van dit jaar maakte Arriva aanpassingen in de dienstregeling, nadat de 17-jarige gymnasiumleerling Wolter van der Maten uit Garyp met een petitie was gekomen. Meer dan 700 mensen steunden zijn klacht dat de bussen vooral in de spitsuren te vol zitten. Uiteindeljik zette Arriva om 8.15 uur en om 18.25 uur extra 'versterkingsbussen' in.

In het overleg van maart werd gezegd dat in juni een evaluatievergadering zou komen, maar die is nog steeds niet gepland. Gedeputeerde Johannes Kramer zei dat de uitnodiging voor de evaluatievergadering wel per mail is verstuurd. Het gesprek tussen alle betrokken partijen is binnenkort.