Staatssecretaris Dekker praat met KPN over Omrop Fryslân

Staatssecretaris Sander Dekker van mediazaken heeft binnenkort overleg met telekombedrijf KPN over de landelijke dekking van Omrop Fryslân. Hij wil om tafel met KPN en alle andere betrokken partijen zoals Omrop Fryslân en de provincie. Hij antwoordt dat op vragen van CDA-kamerlid Harry van der Molen. Die had de zaak aangekaart bij de staatssecretaris.

KPN wil het signaal van regionale zenders alleen nog mar doorgeven in de eigen en de buurprovincies. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Van der Molen vindt echter dat van het telekombedrijf meer verwacht mag worden omdat het om de Friese taal gaat. Hij wijst op het bestuursakkoord dat de staatssecretaris gesloten heeft met de provincie over de positie van het Fries.