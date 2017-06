Melkveehouder Jelsum produceert gas voor 750 gezinnen

Fryslân heeft genoeg koeien om de hele provincie van groen gas te voorzien. Dat zegt melkveehouder Dirk-Jan Ubbels van Jelsum. Ubbels heeft de afgelopen winter zijn oude biogasinstallatie van 2005 laten ombouwen in een groen gas installatie. Daarmee voorziet hij 750 huishoudingen in Leeuwarden van gas.

De oude biogasinstallatie produceerde elektriciteit en was niet meer rendabel. De nieuwe installatie is dat wol. Het vernieuwen van de biogasinstallatie heeft ongeveer 1,7 miljoen euro gekost. Behalve de mest van de 120 koeien gaat er ook restafval van bouwboeren in de biogasinstallatie.

De nieuwe installatie is veel efficienter dan de oude en bovendien veel beter geisoleerd, waardoor er niet veel overlast is voor de omgeving. Ubbels heeft volgens eigen zeggen nog nooit een klacht gekregen over zijn installatie.