Doelman Maarten de Fockert van SC Heerenveen speelt komend seizoen bij Go Ahead Eagles. De club uit Deventer speelt in de Jupiler League en huurt de 22-jarige keeper fan SC Heerenveen.

De Fockert kwam in juni 2014 over van de jeugdopleiding van Feyenoord en heeft nog een contract tot en met 2018. Volgens de club uit Heerenveen is dit het beste voor De Fockert om speeltijd te krijgen.

In het afgelopen seizoen speelde De Fockert op huurbasis by VVV Venlo.