Provincie en gemeente kijken naar nieuwe locatie veemarkt

De provincie wil met de gemeente Leeuwarden kijken naar een nieuwe locatie voor de veemarkt in de stad. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer woensdagochtend in de vergadering van Provinciale Staten.

In antwood op vragen van de VVD zei Kramer dat de provincie aan de zuidkant van Leeuwarden grond in bezit heeft. Wel moet er gekeken worden of de veemarkt dichtbij bijvoorbeeld de Dairy Campus past. Het vervoer van vee bij deze bedrijven is niet altijd zonder risico's, aldus Kramer. De veemarkt op de huidige locatie (WTC Expo) staat onder druk door de mogelijke komst van het nieuwe Cambuurstadion.