Bedrijventerrein in Ee kan worden uitgebreid

De Raad van State heeft woensdag bezwaren tegen de uitbreiding van bedrijventerrein Tibsterwei in Ee afgewezen. Door de uitspraak kunnen drie bedrijven verder met hun uitbreidingsplannen. Het gaat om Agro-Hoek, Borger Transport en Mechan Noord.

Lieuwe Jansma van recreatieboerderij Klein Humalda, die naast het bedrijventerrein staat, had bezwaar tegen de plannen aangetekend om het land van bijna twee hectare vol te bouwen. Volgens hem kunnen de bedrijven beter verhuizen naar een groter bedrijventerrein. De Raad van State zegt dat er juist behoefte is aan een lokaal bedrijventerrein. De drie bedrijven die willen uitbreiden, zijn grotendeels afhankelijk van klanten uit de regio. Het nieuwe bedrijventerrein wordt bovendien goed ingepast in het landschap.