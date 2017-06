SKS skûtsjesilen bij Omrop Fryslân en Omroep Max

Omrop Fryslân en Omroep Max gaan samen een dagelijks programma maken over het SKS skûtsjesilen. Dat zal worden uitgezonden op NPO. Het gaat om een samenvatting van de wedstrijd en de sfeer daar omheen. Beide omroepen zijn verheugd over de samenwerking.

Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân: "We waren al langer op zoek naar een landelijke samenwerkingspartner bij het skûtsjesilen en zijn erg blij die te hebben gevonden in Omroep Max. Zo kunnen wij, wat wij aan (live) televisie maken rond het skûtsjesilen ook aan een breder, landelijk publiek tonen".

Ook directeur Jan Slagter van Omroep Max ziet veel voordelen in de samenwerking: "Wij zijn al langer geïnteresseerd in het skûtsjesilen en hebben bijvoorbeeld een documentaire over het skûtsje van Leeuwarden gemaakt. Die zenden we uit op 5 augustus, op de eerste dag van de SKS. Het is fantastisch dat we daarna dagelijks kunnen laten zien wat het skûtsjesilen is en hoe prachtig dat eruit ziet."

De SKS ziet in de samenwerking een goede mogelijkheid om met het skûtsjesilen een groter publiek te bereiken. "We zijn met Omrop Fryslân en Omroep Max in overleg over de uityvoering van dit plan", aldus SKS-bestuurslid Hilda Boesjes-Beljon.

Over het uitzendtijdstip van de programma's over het skûtsjesilen op de NPO wordt nog overlegd tussen Omrop Fryslân en Omroep Max.