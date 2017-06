Fryslân heeft relatief hoog aantal zelfdodingen

Fryslân telt relatief hoge zelfdodingscijfers. Zo'n 14 op de 100.000 inwoners pleegt zelfmoord. Alleen Groningen telt met 14,7 op de 100.000 inwoners een hoger gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 11 op de 100.000 mensen.

In 2016 pleegden bijna 1900 mensen zelfmoord. Het aantal zelfdodingen neemt de laatste jaren toe, maar gezien de groei van het aantal inwoners is het percentage sinds 2013 hetzelfde. De meeste zelfdodingen zijn bij mensen op middelbare leeftijd, maar met name onder 60-plussers neemt het aantal de laatste jaren toe.