"Scholen nog verre van rookvrij"

Het rookvrij maken van middelbare scholen in Fryslân verloopt moeizaam. Over twee jaar moeten de scholen van de wet helemaal rookvrij zijn, maar de Friese scholen zijn daar nog ver vanaf. Sommige scholen overwegen zelfs om weer rookruimtes in te richten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Karin de Mik in opdracht van onderzoeksredactie Tabak.

Vooral bij de ROC's is het een groot probleem. De scholen zijn bang dat de kinderen de wijk inlopen om daar te roken als het niet meer mag op de schoolpleinen. Ook zij er dilemma's als werklieden zoals schilders langskomen die in hun pauze gewoon roken.