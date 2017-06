"Nieuw onderzoek naar giftige stoffen Harlingen nodig"

Rondom Harlingen zijn zwaar giftige stoffen aangetroffen op onder andere auto's, ramen, ventilatoren, daken en in daksgoten. Volgens een onderzoek van de stichting Toxicowatch gaat het om stoffen die in sommige gevallen kankerverwekkend zijn. Het onderzoek is gedaan op verschillende plekken in Harlingen en omstreken.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten verontrustend. Vanwege de hoge concentraties die gevonden zijn, vindt Toxicowatch dat er onderzoek moet worden gedaan naar waar de stoffen vandaan komen. Dat advies wordt overgenomen door de begeleidingsgroep van de REC. Daar zitten meerdere instanties in die te maken hebben met Harlingen en omstreken.

Hans Gillissen van de stichting AfvalovenNee is niet gelukkig met de nieuwste stand van zaken: "Eerst dioxine en nu weer een andere giftige stof. Natuurlijk moet dit verder onderzocht worden om zekerheid te krijgen of de afvaloven de boosdoener is."