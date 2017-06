Vogelspotters naar Bitgummole voor zeldzame roze spreeuw

Tientallen vogelspotters zijn momenteel in Bitgummole op zoek naar de zeldzame roze spreeuw. Die is gesignaleerd in de tuin van de familie Van Zuilen. Sinds Cok Van Zuilen een foto van de vogel op de site waarneming.nl heeft gezet, kwamen overal vogelliefhebbers vandaan met camera's, verrekijkers en grote lezen. De roze spreeuw, de pastor roseus, is een zogenoemde dwaalgast, die gewoonlijk in Turkije of Griekenland broedt. Het gaat om een volwassen exemplaar. Of de roze spreeuw zich nog laat zien, is de vraag. De krentenboom van de familie Van Zuilen heeft hij al leeggegeten, maar bij de buren zitten nog wel krenten aan de boom en die lusten roze spreeuwen graag.