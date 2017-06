Vervangende windmolen mag geen millimeter hoger zijn

De gemeente Franekeradeel houdt de poot stijf over het windmolenbeleid. Dat bleek dinsdag bij de Raad van State. De familie Nammensma-Offinga probeert al een poos om hun 21 jaar oude windmolen te vervangen. Dat mag en kan, maar de nieuwe molen mag geen millimeter groter zijn dan de huidige. En dat is het probleem. Er is geen molen precies 62 meter hoog. Alleen 67 is mogelijk of een kleinere molen van 54 meter met enorme wieken. Nammensma zelf noemt dat een 'gedrocht'.

"De gemeente dwingt ons om een gedrocht achter onze boerderij te zetten die van grote afstand te zien is. Terwijl de vijf meter hogere windmolen veel slanker en onopvallender is."

De gemeente Franekeradeel houdt echter vol. "Dat we een vergunning moeten verlenen voor een lagere windmolen die er niet uitziet is iets waar we niets aan kunnen doen." Het beleid kon nog wel veranderen, wanneer volgend jaar de fusiegemeente Waadhoeke er is. De Raad van State doet ruim voor jannuari 2018 uitspraak.