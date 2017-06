Celstraffen geëist wegens hennepkwekerij in melkfabriek

Vier mannen moeten mogelijk zes tot negen maanden de cel in vanwege betrokkenheid bij een grote hennepplantage in Elsloo. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie dat ze duizenden euro's terugbetalen die ze verdiend hebben met hun criminele zaken.

De mannen komen uit Nijmegen, Bulgarije en Boyl. De plantage in de eerdere melkfabriek wed in november 2015 opgerold. Ze hadden daar 10.853 plantjes in hun beheer. De mannen uit Bulgarije en de man uit Nijmegen werden in een andere ruimte slapend aangetroffen. De man uit Boyl woonde met zijn vriendin in de fabriek, waar hij auto's repareerde.

Volgens het Openbaar Ministerie moet de Stellingwerver hebben geweten van de drugshandel die in zijn fabriek plaatsvond. De rechtbank doet op 11 juli uitspraak.