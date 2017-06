Wethouder Nicolai: Leeuwarden heeft al aardgasloze wijken

Nieuwbouwwoningen moeten voortaan niet meer automatisch aangesloten worden op het aardgasnet. Dat wil de Tweede Kamer. Minister Kamp van Economische Zaken is het daar mee eens. Hij wil dat de gemeenten daar een belangrijke rol in spelen, want zij weten het meeste af van de plaatselijke omstandigheden.

Sommige Leeuwarder wijken al aardgasloos

In Leeuwarden zijn ze al jaren bezig met het 'niet aanleggen van aardgas naar woonwijken', zegt wethouder Jan Atze Nicolai. Voorbeelden daarvan zijn de wijken Techum en de Zuidlanden. Daar is alles electrisch geregeld. Door middel van waterpompen en goede isolatie. Bij oude woningen duurt het proces om de woningen aardgasloos te maken veel langer.

Kleinschalig beginnen

Nicolai is het niet eens met de kritiek van Milieudefensie dat de maatregel te halfslachtig zou zijn omdat daarmee de verantwoordelijkheid teveel bij de gemeenten komt te liggen. De stap naar verduurzaming moet nu juist bij de gemeenten beginnen, vindt hij, Je moet kleinschalig beginnen. Mensen moeten het energieverbruik zelf kunnen zien.,

Zie de meter lopen

De bewustwording en de zichtbaarheid van energiestromen is erg belangrijk bij deze maatregel, vervolgt Nicolai. Dat ze zien dat de meter 'achteruitloopt' door het gebruik van zonnepanelen, maar dat hij weer harder gaat lopen wanneer de droger start.