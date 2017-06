Ernstig verwaarloosde hond op veilig adres ondergebracht

De politie heeft in Drachten een ernstig verwaarloosde hond in beslag genomen. De agenten kwamen het dier op het spoor door meldingen van omwonenden. De hond had ontstekingen in beide oren waarvoor geen medische hulp was gezocht. Verder zat het beest onder de vlooien en waren beide achterpoten ontstoken Het baasje had de hond ook niet goed te eten gegeven.

De hond is ondertussen op een veilig adres ondergebracht waar hij goed wordt verzorgd en waar de meerdere wonden en ontstekingen kunnen genezen. De eigenaresse krijgt de hond niet terug. Zijkrijgt een proces-verbaal.