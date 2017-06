Stations Nationale Reddingsvloot gaan over naar de brandweer

Alle stations voor de Nationale Reddingsvloot in Fryslân gaan over van de reddingsbrigade naar de brandweer. Deze keuze is gemaakt door de Veiligheidsregio Fryslân in overleg met de reddingsbrigade. In maart 2016 is de Reddingsbrigade Nederland begonnen met een proces om de exploitatie voor de Nationale Reddingsvloot sluitend te krijgen. De Nationale Reddingsvloot wordt in Nederland ingezet als er bijvoorbeeld overstromingen zijn. De vloot moet zorgen voor evacuatie en redding van de inwoners van hun gebied. In Fryslân gaat het in totaal om vijf stations: Lemmer, Drachten, Weststellingwerf, Leeuwarden en Stiens.

De Reddingsbrigade wil zien of het materieel van de stichting op deze vijf plaatsen behouden kunnen blijven. De boten worden namelijk ook nog gebruikt voor andere zaken, zoals het begeleiden van evenementen.