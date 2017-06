Pepy Huisman over tentoonstelling: "Het is overweldigend"

‘’Het is overweldigend, en er is zoveel bij dat ik nog nooit gezien heb!'' Dat zegt Pepy Huisman, de zoon van de bekende schilder Jopie Huisman, bij het zien van de tentoonstelling die dit weekend geopend is op het Duitse waddeneiland Föhr. Voor het eerst hangt het werk van Jopie Huisman in het buitenland. De schilder wilde zijn kunst altijd in Workom houden, en daarom heeft het een vast thuis gekregen in het Jopie Huismanmuseum.

Maar nu is er wat anders aan de hand. Het bestuur van het museum kreeg het bericht dat er in Zwitserland een rijk zakenman woont, die al twintig jaar kunst van Jopie Huisman verzamelt. Inmiddels heeft hij 55 werken in zijn bezit. Die schilderijen en tekeningen, voor veel mensen onbekend werk, zijn nu te zien op het eiland waar Paulsen is opgegroeid: het Duitse waddeneiland Föhr. In het Nordfriesisch wordt dat uitgesproken als: Feer.

Museum opgericht

Ze hangen in het Museum Kunst der Westküste in het dorpje Alkersum. Paulsen heeft het museum acht jaar geleden opgericht om kunstenaars van de westkust daar te laten exposeren. Zaterdag werd de tentoonstelling 'Hommage an das einfache Leben' geopend.