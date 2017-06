Harlingen wil volgend jaar damhoofdstad van Nederland worden

De havenstad Harlingen roept nu niet meteen de associatie met dammen op, maar Harlingen heeft de ambitie in 2018 'hoofdstad van het dammen' te worden. Burgemeester en wethouders willen dat de stad volgend jaar het NK dammen in huis haalt. De stad wil bovendien een van de kwalificatietoernooien voor het wereldkampioenschap Fries dammen naar Harlingen halen. Beide toernooien moeten op hetzelfde moment plaatsvinden. Als locatie heeft men het stadhuis op het oog.

In juli moet duidelijk worden of Harlingen ook inderdaad de toernooien krijgt toegewezen. Leeuwarden heeft in 2108 het wereldkampioenschap Fries dammen al in huis gehaald.