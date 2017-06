Werkstraf en fikse schadebetalingen voor drankrijder Burgum

Een man uit Burgum heeft een werkstraf van zestig uren gekregen omdat hij met drank op gereden heeft. Hij mag ook vijf maanden niet autorijden. De man was vorig jaar achter het stuur gestapt met meer dan vijf keer teveel drank op. Hij reed tegen een geparkeerde auto aan en daarna bij iemand de tuin in. Omdat hij zoveel gedronken had, moet hij laten onderzoeken of hij nog wel geschikt is om auto te rijden.

Dat moet hij zelf betalen, net als de schade aan zijn eigen en de geparkeerde auto. De rechter hield er bij het uitdelen van de straf al rekening mee dat de man al flink wat geld kwijt was, maar vond de zaak wel te ernstig voor alleen een boete.