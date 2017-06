Sneek stijgt in toerisme-top 100 vitale binnensteden

Sneek is flink gestegen in de top 100 van vitale binnensteden in Nederland. Twee jaar geleden stond de Waterpoortstad op de 71ste plaats, nu staan ze op nummer 37. Sneek doet het goed bij toeristen: er is genoeg te doen en de historische waarde van de stad is groot. Er staan minder winkels leeg dan in andere steden, en Sneek gooit hoge ogen als het gaat om veiligheid.

De ondernemers in de binnenstad van Sneek zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek naar vitale binnensteden. Het geeft aan dat Sneek op de juiste weg is om het stadscentrum aantrekkelijk te houden.