Wolvegaaster in Boxmeer aangehouden na wilde achtervolging

De politie van Boxmeer heeft maandagavond na een wilde achtervolging een man uit Wolvega aangehouden. Hij was ervan door gegaan, toen de politie hem erop wilde aanspreken dat hij zat te telefoneren tijdens het autorijden. Bij een tankstation wilde de politie de auto van de man aan de kant zetten, maar hij ging er snel vandoor. Onderweg ramde hij een politieauto, raakte in de slip en kwam vervolgens in de berm tot stilstand.

De Wolvegaaster verzette zich hevig bij zijn arrestatie, Uiteindelijk is hij meegenomen naar het politiebureau in Nijmegen. De Wolvegaaster had geen geldig rijbewijs. De man worden onder andere verdacht van poging tot doodslag.