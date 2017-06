Nog geen achterstallig loon voor ijzervlechters Centrale As

De provincie wil zorgen dat het achterstallig loon betaald wordt aan mensen die hebben meegewerkt aan de aanleg van de Centrale As, maar dat lukt tot dusver niet. De aannemer die de mensen in dienst had, wil de provincie geen persoonlijke gegevens overhandigen. Als niet bekend is om wie het gaat en hoeveel geld ze nog moeten krijgen, kan de provincie niets doen, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes.

Volgens vakbond FNV waren de ijzervlechters die op de Centrale As aan het werk waren onderbetaald. De provincie, als opdrachtgever van het project, zei uiteindelijk dat die het achterstallige loon zou betalen. Nu de situatie op dit moment vast zit, overweegt de provincie naar de rechter te stappen om de gegevens toch in handen te krijgen.