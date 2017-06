Personeel basisscholen staakt: "Het voelt als spijbelen"

De meesters en juffen van de Westermarskoalle in Joure zaten wel wat onwennig aan de koffietafel toen ze dinsdagmorgen het werk neerlegden. "Het voelt heel raar, net alsof je aan het spijbelen bent", zei een juf. Het personeel van de school deed mee aan de prikactie in het basisonderwijs. Bijna alle scholen in Nederland begonnen een uurtje later om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden. De leerkrachten vinden dat de werkdruk te hoog is en het salaris te laag.

Belangrijk

In Joure kregen ze steun van de ouders. "Het onderwijs is belangrijk voor je kinderen, dat moet goed worden geregeld", zo zei een vader. "Alle belangen die meespelen, daar moet je aan meewerken." De meeste ouders hadden er geen problemen van ondervonden dat de school een uurtje later begon.

Uitslapen

Ook de schoolkinderen haden weinig moeite met een uur minder les. "Het is wel fijn, kan je lekker uitslapen en hoef je minder werk te doen", stelde een leerling. Een ander had ook wel weer zin in de les. "Het was wel lekker om even zo lang uit te slapen. Nu heb ik ook wel weer zin om naar school te gaan en te leren."