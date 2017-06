Voetballer Branco van den Boomen verlaat SC Heerenveen. De middenvelder gaat per direct terug naar zijn oude club FC Eindhoven. In de zomer van 2015 kwam Van den Boomen over van Eindhoven naar Heerenveen.

Hij kwam in dat seizoen 23 keer in actie en maakte een doelpunt voor de Friese club. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Willem II.