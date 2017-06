Er komen voorlopig geen edelherten in het Drents-Friese Wold. Hoewel de herten goed zouden passen in het landschap, zijn de gevolgen op maatschappelijk en economisch terrein zo groot, dat er binnen de stuurgroep van het regionale landschap geen draagvlak voor was. Het bestuur heeft daarom geconcludeerd dat de tijd voor een introductie van de herten nog niet rijp is. Toch sluit het bestuur niet uit dat de discussie in de toekomst opnieuw zal worden gevoerd.

''Er liggen hier veel kansen voor natuur, landschap en mens, die op dit schaalniveau ongekend zijn in Nederland. Wie weet komen daar ooit ook nog eens herten bij'', zegt voorzitter Henk van Hooft van de stuurgroep.

Schade voor de landbouw

Uit eerder onderzoek bleek dat er ruimte is voor een groep van 150 edelherten in het Drents-Friese Wold. De herten zouden een grote meerwaarde voor het gebied hebben, maar zouden ook kunnen zorgen voor schade aan de landbouw.