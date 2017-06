Vuurtoren Lemmer in de steigers voor opknapbeurt

De vuurtoren van Lemmer krijgt momenteel een opknapbeurt. Bijzonder is dat de toren niet een dicht bouwwerk is, zoals de meeste vuurtorens, maar een open staalconstructie heeft. Maandag is begonnen met het schuren van de 20 meter hoge toren. De oude lagen verf moeten eraf, voordat er een nieuwe laag op kan. Daarna wordt de toren teruggebracht in de originele kleuren: geel met zwart. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen.

De vuurtoren die er nu staat is een replica. De originele toren verloor in 1940 zijn functie en werd in 1968 afgebroken, omdat het onderhoud te duur werd. De replica werd in 1994 gebouwd voor een film van regisseur Pieter Verhoeff en verhuisde na de opnames van Stavoren naar Lemmer. De toren is tegenwoordig een toeristische attractie in Lemmer. Mensen kunnen er ook in en naar boven klimmen, om van het uitzicht te genieten.